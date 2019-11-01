Охранявшее детский сад в Нарьян-Маре ЧОП имело лицензию

ТАСС, 1 ноября. Частное охранное предприятие (ЧОП) "Святогоръ", которое осуществляло охрану детского сада в Нарьян-Маре, где Денис Поздеев убил шестилетнего ребенка, имело лицензию. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора округа по организационным вопросам и контролю исполнения прокуратуры Ненецкого автономного округа Олеся Дацюк.

Ранее в СМИ распространилась информация, что ЧОП не имело лицензию на охранную деятельность. "Лицензия у [охранного предприятия], конечно, была", - сказала ТАСС старший помощник прокурора.

Прокуратура НАО взяла на контроль расследование дела об убийстве ребенка в детсаду. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по НАО, предприятие, охранявшее детский сад, имеет соответствующую лицензию на осуществление частной охранной деятельности от 28 апреля 2018 года со сроком действия пять лет.

"В настоящее время по указанию директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы проводят всестороннюю проверку деятельности данной охранной организации", - добавили в управлении Росгвардии.

Председатель профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее сообщил ТАСС, что депутаты Госдумы ускорят работу над законопроектом об усилении требований к частным охранным предприятиям после убийства шестилетнего ребенка в Нарьян-Маре. По его словам, уже подготовлен проект федерального закона "О частной охранной деятельности", усиливающий требования к охранникам, сейчас он проходит согласования.

В новость внесены изменения (17:41 мск) - добавлены подробности.