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По факту пожара в промзоне в Кемерове возбудили дело

Следователи проводят обыски в офисе компании, на производстве которой произошло возгорание

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Кемеровской области возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда по факту крупного пожара в промзоне Кемерова, в результате которого погиб один человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

"По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"), - сказал собеседник агентства. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в рамках расследования дела "проводятся обыски в офисе компании, на производстве которой произошло возгорание".

В субботу в Кемерове загорелись два производственно-складских здания, в которых арендуют помещения частные компании. В пожаре погиб один человек, еще один получил травмы, но от госпитализации отказался.

Пожар начался после воспламенения, произошедшего при разгрузке контейнеров с мусором на территории ООО "Сибирский центр утилизации", его площадь составила 800 кв. метров. По оперативным данным, в одном здании от огня пострадал второй этаж и обрушилась кровля, в другом - одноэтажном здании - частично пострадали помещения.

Прокуратура Кемеровской области проводит проверку в связи с происшествием, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В новость были внесены изменения (14:34 мск) - уточняется источник.

Теги
РоссияКемеровская область
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