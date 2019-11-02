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В Кемерове загорелись два здания склада

Погиб один человек

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в Кемерове, там загорелись два производственно-складских здания, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В Кемерове горят два производственно-складских здания, на месте работают 15 отделений пожарной охраны", - сказали в пресс-службе, добавив, что площадь горения устанавливается.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, в зданиях располагается компания "Сибирский центр утилизации", которая занимается обезвреживанием шахтных самоспасателей (средство защиты органов дыхания) и регенеративных патронов к ним. Здания расположены рядом с предприятием "Химпром".

Источник в правоохранительных органах сообщил в свою очередь, что погиб один человек. "Взорвались баллоны газовые, от них три офиса и машина. Погиб один человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе медицины катастроф ТАСС подтвердили гибель человека, сообщив, что это мужчина. Еще один мужчина пострадал, у него отравление продуктами горения и травмы кистей рук, однако от госпитализации он отказался. На месте пожара работают две бригады скорой помощи.

В новость в 7:28 мск внесены изменения - добавлены подробности. 

Теги
РоссияКемеровская область
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СК начал проверку после крупного пожара в Кемерове
Возгорание произошло в двух производственно-складских помещениях
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