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Врачи рассказали о состоянии ребенка, госпитализированного после двух ДТП под Кировом

Шестилетний мальчик, потерявший родителей в автокатастрофе, находится в обычной палате

ТАСС, 2 ноября. Состояние шестилетнего ребенка, который в субботу дважды попал в ДТП на территории Кировской области, оценивается как удовлетворительное. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"[Это] мальчик шести лет. Состояние удовлетворительное, он находится в обычной палате", - сказала собеседница агентства.

По данным МВД по региону, в 9:00 в Мурашинском районе произошло столкновение легковушки Nissan и "Камаза", погибли родители ребенка, пострадал также водитель грузовика, ему госпитализация не потребовалась. Скорая, которая доставляла ребенка в медучреждение Кирова, в районе 11:00 столкнулась с Ford Fusion.

Теги
Кировская область
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