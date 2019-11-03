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Один человек погиб при разрыве снаряда времен войны в жилом доме в Ленинградской области

Также в больницу с отравлением угарным газом доставили 51-летнюю женщину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший при разрыве снаряда в квартире жилого дома в Ленинградской области, умер в больнице. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС представитель Сланцевской межрайонной больницы, куда был госпитализирован мужчина.

"Мужчина, доставленный с термическими ожогами в тяжелом состоянии, скончался", - сказал представитель больницы.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу. По данным ГУ МВД по региону, 57-летний мужчина разбирал боеприпас времен Великой отечественной войны. В этот момент произошло возгорание пороха. С термическими ожогами в тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован. Также в больницу с отравлением угарным газом была доставлена 51-летняя женщина. Эвакуация жителей дома не потребовалась, дому ущерб не нанесен. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги
РоссияЛенинградская область
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