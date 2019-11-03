Пожар на складе в Жуковском потушен

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Около 12 часов потребовалось пожарным для ликвидации возгорания, возникшего в ночь на воскресенье на складе в Жуковском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 16:35 мск - полная ликвидация пожара. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Сигнал о возгорании склада на Кооперативной улице в городском округе Жуковский поступил в 04:14 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения существовала угроза распространения огня на соседние склады. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал о площади возгорания в 3,5 тыс. кв. м. По данным собеседника агентства, на складе хранились товары одного из онлайн-магазинов.