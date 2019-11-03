Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар на складе в Жуковском потушен

Никто не пострадал

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Около 12 часов потребовалось пожарным для ликвидации возгорания, возникшего в ночь на воскресенье на складе в Жуковском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 16:35 мск - полная ликвидация пожара. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Сигнал о возгорании склада на Кооперативной улице в городском округе Жуковский поступил в 04:14 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения существовала угроза распространения огня на соседние склады. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал о площади возгорания в 3,5 тыс. кв. м. По данным собеседника агентства, на складе хранились товары одного из онлайн-магазинов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Расследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии
Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС