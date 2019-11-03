В Ивановской области потушили пожар в отеле на воде

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пожар в отеле на воде "Мирная пристань" в центре Кинешмы Ивановской области полностью потушили. Погибших и пострадавших нет, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС по региону.

Возгорание в гостиничном комплексе-дебаркадере произошло в воскресенье вечером. На месте тушения работали 40 человек и 12 единиц техники.

"В настоящй момент возгорание полностью ликвидировано. В результате пожара поврежден дебаркадер на площади 450 кв.м, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

"Мирная пристань" представляет собой гостиничный комплекс, состоящий из трех дебаркадеров. Он расположен на набережной реки Волги в центре Кинешмы. На втором этаже центрального дебаркадера имелись три зала ресторана. Кроме того, в гостинице раполагались бани и сауны.