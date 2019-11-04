Верховный суд Якутии прекратил производство по делу бывшего начальника рудника "Мир"

ЯКУТСК, 4 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Саха (Якутия) прекратил производства по делу бывшего начальника рудника "Мир" корпорации "Алроса" Алексея Бурксера, который в октябре покончил с собой в СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба суда на официальном сайте ведомства.

В начале октября суд арестовал бывшего начальника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна рудника "Мир" в Якутии по делу об аварии на руднике "Мир" 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек. Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба").

"Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции постановил отменить постановление суда первой инстанции и прекратить производство по делу в связи со смертью обвиняемого", - сообщает пресс-служба.

Как уточняется, Верховный суд Якутии в понедельник рассмотрел материалы по апелляционной жалобе адвоката Бурксера на постановление Якутского городского суда республики от 7 октября 2019 года, согласно которому бывшему начальнику рудника продлили срок содержания под стражей. Вскоре Бурксер покончил с собой в СИЗО.