Пожар в ресторане в Петербурге потушен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в ресторане "Чеддер" на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате пожара никто не пострадал, сообщили журналистам в городском управлении МЧС.

"В 14:44 мск ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении ведомства.

Возгорание в ресторане произошло около 13:20 мск. Из заведения было эвакуировано 10 посетителей и персонал. Как установили сотрудники пожарной охраны на месте инцидента, возгорание произошло в вытяжке, а также огнем была повреждена мебель и оборудование кухни ресторана на площади 10 квадратных метров.

Ресторан расположен по адресу: Московский проспект, 190. Здание построено в 40-50-е годы XX века, оно украшено башней со шпилем с золоченой звездой.