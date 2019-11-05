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СК возбудил дело после падения лифта с рабочими в шахту в роддоме Санкт-Петербурга

Пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в роддоме на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге, где в понедельник вечером грузовой лифт сорвался в шахту. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент в роддоме № 18 произошел накануне вечером. По данным МЧС, лифт упал в шахту с высоты третьего этажа. На место выехали спасатели, которые оказали помощь двум рабочим, находившимся в кабине. По данным СК, рабочих в результате инцидента госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии в больнице. По версии следствия, лифт упал из-за обрыва троса во время проведения работ по замене оборудования.

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РоссияСанкт-Петербург
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