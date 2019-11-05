Против открывшего стрельбу в метро Москвы полицейского возбудили дело о взятке

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о взятке, размер которой не превышает 10 тыс. рублей, возбуждено в отношении полицейского Алексея Смирнова, который открыл стрельбу на станции метро "Рязанский проспект" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 ("Получение взятки, не превышающей 10 тыс. рублей"). Из соответствующего постановления следует, что рапорт об обнаружении признаков преступления был составлен еще первого октября. А инкриминируемое Смирнову деяние якобы произошло 18 сентября 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Как сказал ТАСС один из адвокатов Смирнова Михаил Корчагин, предъявление обвинения "может быть обусловлено работой ОСБ УВД на Московском метрополитене по оправданию действий своих коллег 18 сентября, в результате которых на станции "Рязанский проспект" один из сотрудников УСБ был убит, а второй ранен". "Именно данная взятка, по словам работников УСБ, была якобы передана Смирнову, после чего они потребовали от него пройти с ними в комнату полиции", - сказал адвокат. По его словам, официальных обвинений Смирнову во взятке пока не предъявлялось.

Вечером 18 сентября Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам УСБ, которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле станции метро "Рязанский проспект". В результате один сотрудник полиции погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый полицейский был оперативно задержан. На допросе в СК он заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники УСБ МВД попытались спровоцировать дачу взятки.