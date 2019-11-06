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В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката

Скрыться с места преступления злоумышленнику помешали охранник коллегии адвокатов и проходивший мимо полицейский, у которого был выходной

ТАСС, 6 ноября. В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.

"В дежурную часть полиции Кемерова поступило сообщение о выстрелах возле одного из домов в Центральном районе города. По предварительным данным, злоумышленник выстрелил в вышедшего из здания мужчину и попытался скрыться. Его задержали охранник организации и ставший очевидцем произошедшего сотрудник охранно-конвойной службы УМВД России по Кемерово, у которого был выходной. Пострадавший доставлен в больницу", - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщал ТАСС, что неизвестный ранил Учителя у здания коллегии адвокатов. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с огнестрельным ранением грудной клетки.

Коллегия адвокатов "Регионсервис" зарегистрирована в составе Кемеровской областной коллегии адвокатов в 2000 году и стала первым в Кузбассе специализированным адвокатским бюро по обслуживанию бизнеса. Сегодня "Регионсервис" представляет интересы крупных промышленных компаний в регионе в судебных спорах о банкротстве, недропользовании, осуществляет защиту обвиняемых по сложным уголовным делам экономической направленности.

Теги
РоссияКемеровская область
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