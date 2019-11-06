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Правоохранители проводят обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова

Пресс-секретарь партии Александр Гуд сообщил, что непонятно, по какому именно делу его организовали

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова. Об этом ТАСС в среду сообщил пресс-секретарь партии Александр Гуд.

"Да, сейчас проходит обыск. По какому делу, непонятно. С Мишей и с членами партии, которые были на месте, сейчас нет связи", - сказал он. По словам Гуда, постановление на обыск есть. "Оно есть по достоверной информации, но в нашем распоряжении пока нет", - отметил он.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Ранее в среду председатель партии Сергей Бойко сообщил, что Светов вызван на допрос в Следственный комитет, не уточнив ни в рамках какого дела это произошло, ни точного времени проведения допроса. Светов активно помогал в организации массовых акций, которые прошли в Москве летом и осенью 2019 года.

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