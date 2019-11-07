Поиски четырех пропавших рыбаков в Приморье ведут самолет Бе-200 и спасательное судно

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Самолет-амфибия Бе-200, судно "Спасатель Кавдейкин" и гидрографические суда Тихоокеанского флота ведут поиск четырех пропавших в Японском море рыбаков в условиях высокой волны. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Информация о пропаже рыбаков, отправившихся на промысел на моторной резиновой лодке в залив Владимира в Ольгинском районе Приморского края, поступила 27 октября. Сразу же начались поиски. Территория поисковых работ расширена до острова Сахалин. Во вторник самолет обнаружил предположительно пропавшую перевернутую лодку. Но подошедшее спасательное судно не смогло найти ее.

"Вчера из-за высокой волны "Спасатель Кавдейкин" не смог обнаружить найденную самолетом перевернутую лодку. Сегодня в район поиска снова вылетел самолет Бе-200, чтобы координировать поиски. Основная проблема в том, что, даже находясь недалеко от объекта, из-за высокой волны с судна не удается его заметить", - сказали в пресс-службе.

По информации Приморского гидрометцентра, высота волны в юго-восточном направлении от поселка Ольга, где ведутся поиски, в четверг составляет 1,5-2 метра.