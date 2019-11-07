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Источник: пострадавший при нападении адвокат в Кемерове находится в реанимации

Алексей Учитель подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

КЕМЕРОВО, 7 ноября. /ТАСС/. Соучредитель крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" в Кемерове Алексей Учитель, который получил пулевое ранение в грудь во время нападения вечером в среду, находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах региона.

"У него сквозное огнестрельное ранение легкого, состояние тяжелое. Он в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких - прим. ТАСС)", - рассказал собеседник агентства.

По информации СУ СК по Кемеровской области, неизвестный мужчина вечером в среду выстрелил из огнестрельного оружия в адвоката Учителя, когда тот вышел из офиса в центре города. Нападавшего задержали прохожий, который оказался полицейским, и охранник адвокатского бюро. Они передали его прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов. В настоящий момент следователи устанавливают личность подозреваемого и мотивы совершения преступления, по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Коллегия адвокатов "Регионсервис" зарегистрирована в составе Кемеровской областной коллегии адвокатов в 2000 году и стала первым в Кузбассе специализированным адвокатским бюро по обслуживанию бизнеса. "Регионсервис" представляет интересы крупных промышленных компаний в Кузбассе в судебных спорах о банкротстве, недропользовании, предоставляет защиту обвиняемым по сложным уголовным делам экономической направленности.

Теги
РоссияКемеровская область
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