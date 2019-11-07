Суд продлил арест экс-гендиректора крупнейшего в РФ производителя урана по делу о взятках

ЧИТА, 7 ноября. /ТАСС/. Краснокаменский районный суд в Забайкальском крае до 28 декабря продлил срок содержания под стражей бывшего генерального директора Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО) Александра Глотова, подозреваемого в коррупции. Об этом в четверг ТАСС сообщил старший помощник прокурора края Евгений Синельников.

"Районный суд до 28 декабря продлил срок содержания Глотова под стражей. Однако адвокат подсудимого намерен обжаловать это решение в краевом суде", - сказал Синельников.

Глотова подозревают в получении взяток от депутата совета Краснокаменска, директора фирмы "Аргуньсервистранс" Орхана Пашаева, который заключил с ППГХО договор на поставку питания для работников. Решением совета директоров ПАО "ППГХО" от 2 августа 2019 года на должность генерального директора объединения назначен Иван Киселев, бывший до этого заместителем гендиректора - главным инженером предприятия.

Компания "Аргуньсервистранс" в 2017 году выиграла тендер на поставку продуктов на ППГХО. За это время, по информации сайта госзакупок, получила на закупках горно-химического объединения 258 млн рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД, за победу при проведении тендера гендиректор уранодобывающего предприятия потребовал ежемесячно передавать ему по 500 тыс. рублей. Почти за полтора года Глотов, по предварительным данным, получил от предпринимателя 8 млн рублей. Преступление выявили сотрудники экономической безопасности УМВД России по Забайкальскому краю и регионального УФСБ.

В конце мая стало известно о задержании Глотова по подозрению в получении взятки в крупном размере. 30 мая Краснокаменский районный суд заключил его под стражу на два месяца.

ППГХО - крупнейшее уранодобывающее предприятие в России, оно расположено в городе Краснокаменске Забайкальского края.