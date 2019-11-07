В мэрии Каспийска прокомментировали обыски в здании администрации

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Обыски у замглавы администрации Каспийска и руководителя аппарата городской мэрии связаны с земельными вопросами и незаконными разрешениями на строительство. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель мэрии Каспийска.

"Администрация города работает в обычном режиме, здание не оцеплено. В настоящее время обыски продолжаются в кабинете руководителя аппарата администрации, замглавы города [Заур] Римиханов находится на допросе. Обыски связаны с незаконным выделением земель, а также незаконно выданными разрешениями на строительство, поднимают документацию 2012-2014 годов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мероприятия силовиков связаны с задержанием главного архитектора Каспийска, который сейчас находится под домашним арестом.

Ранее в четверг ТАСС со ссылкой на источник в мэрии города сообщил, что сотрудники силовых структур проводят обыски в здании мэрии Каспийска.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.