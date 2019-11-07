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В Якутии возбудили дело после того, как пилот пустил свою подругу за штурвал самолета

Видео, на котором девушка управляет самолетом с пассажирами, ранее появилось в соцсетях

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после того, как пилот в Якутии пустил за штурвал пассажирского Ан-24 свою знакомую. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 31 августа 2019 года один из членов экипажа самолета, который выполнял рейс Якутск - Саккырыыр - Якутск, неправомерно провел девушку в кабину и передал ей управление самолетом. На борту в этот момент находились пассажиры.

Видеозапись из кабины самолета начала распространяться в соцсетях на прошлой неделе. В комментариях сообщалось, что пилот посадил за штурвал свою подругу.

Авиакомпания "ИрАэро" проводит проверку в связи с этим инцидентом.

Теги
РоссияЯкутия
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