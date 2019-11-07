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Угроза взрыва в здании суда в столице Литвы оказалась ложной

В полиции сообщили, что план оперативных мероприятий "Щит" отозван

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Телефонная угроза о бомбе, заложенной во Дворце правосудия в центре литовской столицы, оказалась ложной. Об этом в четверг сообщил Вильнюсский комиссариат полиции.

"Угроза не подтвердилась, план оперативных мероприятий "Щит" отозван", - отмечается в сообщении.

В середине дня в полицию поступил телефонный звонок с сообщением о том, что в суд направлены некие отравленные письма, а в здании заложена взрывчатка. Незамедлительно был введен применяемый в таких случаях план "Щит" с прибытием на место полицейских, пожарных, экипажей скорой медицинской помощи, установлением оцепления в ожидании саперов. Из трехэтажного здания были эвакуированы люди. Помещения осмотрели саперы подразделения "Арас", ничего подозрительного обнаружено не было.

Во Дворце правосудия, расположенном на центральном проспекте столицы, работают Вильнюсский окружной суд и Апелляционный суд Литвы.

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Литва
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