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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Госадвокат Шамсутдинова будет добиваться проведения психиатрической экспертизы

Лев Асауленко добавил, что это обязанность адвоката - принимать все меры для смягчения наказания подзащитного
Описание
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС, 7 ноября. Лев Асауленко, защищающий солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, будет добиваться психиатрической экспертизы для своего подзащитного.

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"Это обязанность адвоката - принимать все меры для того, чтобы наказание смягчить или оправдать [подзащитного], а также содействовать правильной квалификации [содеянного]. Надо набрать информацию, ходатайствовать о назначении судебно-психиатрической экспертизы", - сказал Асауленко в беседе с корреспондентом ТАСС.

6 ноября юристы, комментирующие дело, заявили ТАСС, что необходимо добиваться переквалификации дела с ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц) на ч. 2 ст. 107 ("Убийство двух и более лиц в состоянии аффекта"). "Вполне возможно", - ответил Асауленко на вопрос, согласен ли он с мнением коллег.

Комментировать материалы, с которыми адвокат ознакомлен в ходе предварительного следствия, Асауленко отказался.

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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