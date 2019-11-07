Госадвокат Шамсутдинова будет добиваться проведения психиатрической экспертизы

ТАСС, 7 ноября. Лев Асауленко, защищающий солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь человек в воинской части в Забайкальском крае, будет добиваться психиатрической экспертизы для своего подзащитного.

"Это обязанность адвоката - принимать все меры для того, чтобы наказание смягчить или оправдать [подзащитного], а также содействовать правильной квалификации [содеянного]. Надо набрать информацию, ходатайствовать о назначении судебно-психиатрической экспертизы", - сказал Асауленко в беседе с корреспондентом ТАСС.

6 ноября юристы, комментирующие дело, заявили ТАСС, что необходимо добиваться переквалификации дела с ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц) на ч. 2 ст. 107 ("Убийство двух и более лиц в состоянии аффекта"). "Вполне возможно", - ответил Асауленко на вопрос, согласен ли он с мнением коллег.

Комментировать материалы, с которыми адвокат ознакомлен в ходе предварительного следствия, Асауленко отказался.