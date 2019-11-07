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Следователи начали проверку после нападения собак на 8-летнего ребенка в Красноярске

Мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами

КРАСНОЯРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Следователи организовали проверку после нападения стаи собак на 8-летнего мальчика, которого в результате госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом в четверг сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

По данным пресс-службы, 7 ноября была опубликована информация о том, что в Ленинском районе стая бродячих собак напала на 8-летнего мальчика. Крики ребенка услышала работница магазина. Женщина отогнала животных и вытащила школьника из ямы, в которую он упал. Мальчик получил тяжелые травмы и в настоящее время госпитализирован, ему провели операцию.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКрасноярский край
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