Полиция возбудила уголовное дело после кражи денег из банкоматов в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело после кражи денег из банкоматов в Волгограде. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.

В пресс-службе уточнили, что утром 8 ноября на номер "02" поступило сообщение о вскрытии банкоматов в помещении обслуживания клиентов, расположенного в жилом доме по адресу: ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе. Оперативники и следователи полиции обнаружили на месте происшествия поврежденные терминалы.

"На месте работает следственно-оперативная группа полиции, эксперты-взрывотехники, пожарно-техническая лаборатория, специалисты Росгвардии. Проводится комплекс мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления", - добавили в пресс-службе главка полиции.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что злоумышленник использовал самодельное взрывное устройство, чтобы похитить деньги.