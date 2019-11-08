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Спасатели обнаружили тело утонувшего при столкновении двух лодок под Астраханью

ЧП произошло в Камызякском районе региона

АСТРАХАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Спасатели нашли тело мужчины, утонувшего при столкновении двух лодок в Камызякском районе Астраханской области, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе МЧС по региону.

8 ноября в 09:17 (08:17 мск) в Камызякском районе произошло столкновение моторного судна самодельной постройки и моторного судна "Бударка". Изначально сообщалось, что в лодках всего находилось 12 человек, из них один, предварительно, утонул, его тело ищут.

"Погибшего нашли, это мужчина 1993 года рождения. По уточненным данным, всего в лодках находилось шесть человек, пять выбрались самостоятельно", - сказали в пресс-службе.

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ после происшествия проводится доследственная проверка.

Теги
РоссияАстраханская область
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