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Суд в Адлере приговорил к трем годам колонии экс-полицейского, сбившего насмерть ребенка

Суд также на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией и управлением транспортными средствами

СОЧИ, 8 ноября. /ТАСС/. Адлерский районный суд приговорил к трем годам колонии бывшего сотрудника полиции, который насмерть сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу, и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Рассмотрев материалы дела, суд признал Григоряна Х. С. виновным в совершенном преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией и управлением транспортными средствами на срок три года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 февраля 2019 года сотрудник ППС на личном автомобиле в Адлерском районе Сочи сбил 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому переходу. От полученных травм ребенок умер в больнице. Полицейский скрылся с места происшествия. В отношении бывшего сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Теги
РоссияКраснодарский край
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