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В Сочи сотрудник полиции сбил на переходе ребенка

Девочка от полученных травм умерла в больнице, а сам сотрудник МВД скрылся с места ЧП

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Полицейский ППС линейного отдела полиции на станции Адлер сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, а потом скрылся с места происшествия. Об этом сообщается на сайте следственного управления (СУ) СК РФ по Краснодарскому краю.

"Вечером 16 февраля 26-летний полицейский ППС линейного отдела полиции на станции Адлер Сочинского ЛуВДТ двигался на своем автомобиле Hyundai Accent по улице Каспийской в Адлерском районе. Водитель, приближаясь к остановке общественного транспорта, не снизил скорость и не уступил дорогу 10-летней девочке, переходящей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате водитель допустил наезд на ребенка, девочка была доставлена в больницу, где скончалась. После ДТП мужчина с места происшествия скрылся, позже подозреваемый самостоятельно явился в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 10-летней девочки. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЮФО, по данному факту в ведомстве проводится служебная проверка. "По результатам проверки  сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД и понесет наказание в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - сообщили в пресс-центре ведомства.

Теги
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