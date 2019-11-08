Попавшая в ДТП под Ставрополем машина "Яндекс.Такси" была переполнена

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Автомобиль, в аварии с которым в Ставропольском крае пострадали 12 человек, был брендирован как "Яндекс.Такси" и перевозил вдвое больше пассажиров, чем предусмотрено конструкцией, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла 7 ноября около 22:30 мск на 302 км автодороги Ставрополь - Батайск на территории Шпаковского района. По предварительной версии, водитель Kia Ceed по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с встречным грузовиком МАЗ. После этого произошло второе столкновение с легковым автомобилем Lada Granta (такси), который двигался в попутном с грузовиком направлении. Пострадали водители легковушек и 10 пассажиров Lada Granta, семь из которых дети. По данным краевого Минздрава, три человека, в том числе ребенок, находятся в реанимации.

"В аварию попала машина "Яндекс.Такси". Lada Granta имеет четыре посадочных места и плюс водитель, всего пять мест. На момент ДТП в автомобиле было 10 человек и водитель, итого - 11 человек", - сказали в пресс-службе УГИБДД, отметив, что пассажиры перевозились с нарушением правил транспортировки людей. "В машине находилось вдвое больше пассажиров, чем предусмотрено. Удерживающих устройств для детей не было", - добавили в пресс-службе.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал на своей странице в Instagram, что шокирован информацией об аварии с участием такси в Шпаковском районе. ТАСС пока не располагает комментариями агрегатора.