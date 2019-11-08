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Министр строительства Ставрополья арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Алексей Когарлыцкий будет находится под стражей на период расследования уголовного дела

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Министр строительства и архитектуры Ставрополья Алексей Когарлыцкий заключен под стражу по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по краю.

"Ходатайство следователя СКР об избрании министру строительства и архитектуры Ставропольского края меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено судом", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что на основании решения суда министр будет находится под арестом на период расследования уголовного дела.

В отношении Когарлыцкого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, с декабря 2017 года по март 2018 года чиновник подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта "Легкоатлетический манеж". В частности, он подписал документы на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не производился, а стоимость материалов была значительно завышена. Противоправными действиями чиновника государству был причинен ущерб на сумму свыше 14 млн рублей.

Теги
РоссияСтавропольский край
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