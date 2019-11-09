К поиску пропавших в Приморье рыбаков привлекли спасательный буксир Тихоокеанского флота

ТАСС, 9 ноября. /ТАСС/. Спасательный буксир "Фотий Крылов" Тихоокеанского флота (ТОФ) привлекли к поиску четырех пропавших в Японском море рыбаков, сообщила в субботу пресс-служба ТОФ.

Информация о пропаже рыбаков, отправившихся на промысел на моторной резиновой лодке в залив Владимира в Ольгинском районе Приморского края, поступила 27 октября. Сразу же начались поиски, территория поисковых работ была расширена до острова Сахалин. Во вторник самолет обнаружил, предположительно, пропавшую перевернутую лодку, но подошедшее спасательное судно не смогло найти ее.

"К операции по поиску рыбаков привлечен океанский спасательный буксир Тихоокеанского флота "Фотий Крылов". Специализированное судно уже вторые сутки работает в определенном ему секторе. Флотские спасатели в акватории Японского моря тесно взаимодействуют с самолетом МЧС Бе-200, который осуществляет поиск с воздуха", - говорится в сообщении.

Ранее к поисковой операции подключались гидрографическое судно и большой гидрографический катер Тихоокеанского флота, которые выходили из бухты Абрек и из залива Ольги. "В силе остается команда для всех кораблей и судов ТОФ, действующих в данном районе Японского моря, осуществлять попутный поиск рыбаков", - напомнили в пресс-службе.