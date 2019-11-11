В Дагестане ликвидировали пожар в школе для начальных классов

МАХАЧКАЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Пожар, возникший утром в понедельник в школе для начальных классов в Гунибском районе Дагестана, полностью ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"09:55 мск [объявлена] полная ликвидация", - сказали в МЧС.

Ранее в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что в 08:45 мск от диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы Гунибского района поступила информация о пожаре в школе начальных классов в населенном пункте Тлогоб. В 09:30 мск пожар был локализован на площади 100 кв. м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.