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Суд перевел под домашний арест двух полицейских, обвиняемых в избиении задержанного

Инцидент произошел 12 сентября

ТАСС, 11 ноября. Нижегородский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу двух сотрудников полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и избиении задержанного, и перевел их из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

"Суд принял решение смягчить меру пресечения и перевести двух обвиняемых под домашний арест", - отметил представитель суда.

Третий полицейский, арестованный по уголовному делу, также подал апелляцию, в настоящее время она находится на рассмотрении.

Вечером 12 сентября в Нижнем Новгороде полицейские задержали мужчину за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. По версии следствия, при задержании они нанесли ему множественные удары. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ГУ МВД по региону начало служебную проверку. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое полицейских, по решению суда ранее они были арестованы.

Теги
РоссияНижегородская область
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