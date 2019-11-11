Водолазы в Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы историка Соколова

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

На эту тему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Водолазы продолжили поиски в реке Мойке останков тела предполагаемой жертвы историка и военного реконструктора Олега Соколова, которого задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в учреждении "Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга".

"Поиски возобновились, водолазы будут работать до темного времени суток", - сказала представитель учреждения.

Предполагаемая жертва Соколова - выпускница Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ещенко, но процедура опознания пока не проводилась. Администрация Калининского района Краснодарского края, откуда родом предполагаемая жертва Соколова, окажет всю необходимую финансовую помощь семье, сообщили ТАСС в районной администрации.