Суд перевел под домашний арест двух обвиняемых в мошенничестве нижегородских врачей

ТАСС, 11 ноября. Нижегородский районный суд изменил меру пресечения главному врачу Балахнинской районной больницы и хирургу больницы скорой помощи города Дзержинска Нижегородской области, которых обвиняют в мошенничестве с деньгами пациентов. Оба фигуранта уголовного дела переведены из СИЗО под домашний арест, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте суда.

"Нижегородский районный суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест главному врачу Балахнинской центральной районной больницы и врачу-хирургу больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере")", - указано в сообщении.

Вице-президент Ассоциации флебологов России, главный врач Балахнинской центральной районной больницы Максим Кудыкин и хирург больницы скорой медицинской помощи Дзержинска Андрей Васягин были задержаны в сентябре по подозрению в мошенничестве, по решению суда их заключили под стражу. По версии следствия, они похитили деньги у пациента под предлогом покупки медоборудования. 16 сентября Генпрокуратура поручила пересмотреть решение об аресте врачей.