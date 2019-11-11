Депздрав столицы опроверг данные о звонках в скорую жительницы СВАО перед смертью

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию ряда СМИ о том, что жительница Бабушкинского района (СВАО) несколько раз звонила в скорую помощь и, не дождавшись медиков, по предварительным данным, совершила самоубийство с двумя детьми, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента.

Ранее в СМИ появилась информация, что женщина, упавшая с детьми с девятого этажа жилого дома, перед смертью четыре раза звонила в скорую помощь и сообщала врачам, что ее дочери стало плохо от голода. Но медики якобы посоветовали ей вызвать домой педиатра.

"Обращаем внимание, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что женщина в этот день несколько раз звонила в скорую помощь с целью вызова бригады, либо консультации, не соответствует действительности. Все звонки, поступающие в единый городской диспетчерский центр скорой и неотложный медицинской помощи, фиксируются и сохраняются в системе", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что 11 ноября в 08:22 мск в единый городской диспетчерский центр скорой и неотложный медицинской помощи поступил звонок от мамы ребенка для консультации о состоянии здоровья ребенка. После консультации старшим врачом-педиатром принято решение о направлении бригады скорой медицинской помощи, в 08:28 мск с поводом "снижение аппетита, сонливость" направлена общепрофильная бригада.

"На место вызова бригада прибыла в течение восьми минут. По прибытии в квартиру дверь не открыли, телефон места вызова не отвечал. В 08:40 мск от очевидца был зарегистрирован вызов по факту падения с высоты двоих детей и матери. Незамедлительно на вызов были отправлены четыре бригады скорой помощи: три ближайшие общепрофильные и одна специализированная выездная анестезиологии и реанимации. На месте происшествия машины были через пять минут, в 08:45 мск", - добавил представитель департамента.

На месте вызова в результате падения с девятого этажа бригадами скорой медицинской помощи была оказана помощь ребенку около шести лет, с последующей его эвакуацией в крайне тяжелом состоянии бригадой анестезиологии и реанимации в одну из детских больниц. Бригадами скорой медицинской помощи на месте констатирована биологическая смерть в результате падения матери и второго ребенка.

Инцидент в Бабушкинском районе

По предварительным данным, в понедельник утром возле жилого дома № 6 по улице Чичерина из окна квартиры упали женщина и двое детей. Один из детей - шестилетний мальчик - выжил, ему оказывается комплекс реанимационных мероприятий. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").