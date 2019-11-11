Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело по факту гибели трех детей при пожаре в Курской области

Родители с одним ребенком успели покинуть горящее здание

КУРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех детей при пожаре в частном доме в Курской области. Об этом сообщается в понедельник на сайте СК России.

Тела троих детей обнаружили в понедельник в поселке Пристень при тушении пожара в частном доме. Родители с одним ребенком смогли покинуть горящее строение. По данным ГУ МЧС по Курской области, дом был оборудован пожарным дымоизвещателем. Его сигнал услышали соседи, которые и сообщили о произошедшем.

"По факту смерти при пожаре в жилом доме, расположенном в поселке Пристень, троих малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

В понедельник на еженедельном оперативном заседании замгубернатора Курской области Станислав Набоко отметил участившиеся случаи пожаров за последнее время в регионе, а также тот факт, что погибшие дети проживали в неблагополучной семье.

Теги
РоссияКурская область
Реклама на ТАСС
В отношении обвиняемого во взятках экс-главы ЦСКА завели дело о попытке побега
Михаилe Барышеву инкриминируется попытка побега из здания Главного военно-следственного управления СК России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС