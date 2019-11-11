СК возбудил дело по факту гибели трех детей при пожаре в Курской области

КУРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех детей при пожаре в частном доме в Курской области. Об этом сообщается в понедельник на сайте СК России.

Тела троих детей обнаружили в понедельник в поселке Пристень при тушении пожара в частном доме. Родители с одним ребенком смогли покинуть горящее строение. По данным ГУ МЧС по Курской области, дом был оборудован пожарным дымоизвещателем. Его сигнал услышали соседи, которые и сообщили о произошедшем.

"По факту смерти при пожаре в жилом доме, расположенном в поселке Пристень, троих малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

В понедельник на еженедельном оперативном заседании замгубернатора Курской области Станислав Набоко отметил участившиеся случаи пожаров за последнее время в регионе, а также тот факт, что погибшие дети проживали в неблагополучной семье.