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Дело историка Олега Соколова

Психиатрическую экспертизу историку Соколову назначат в ближайшее время

Олега Соколова арестовали по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Следствие в ближайшее время намерено назначить психолого-психиатрическую экспертизу историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве невесты, сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев.

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"Этот вопрос решится следствием в ближайшее время", - сказал защитник, отвечая на вопрос о назначении экспертизы.

В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого его доставили в следственное управление, где предъявили обвинение в убийстве. В суде он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, его невеста Анастасия Ещенко начала слишком негативно реагировать на двух его несовершеннолетних детей от первого брака.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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