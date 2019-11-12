Психиатрическую экспертизу историку Соколову назначат в ближайшее время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Следствие в ближайшее время намерено назначить психолого-психиатрическую экспертизу историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве невесты, сообщил ТАСС во вторник его адвокат Александр Почуев.

"Этот вопрос решится следствием в ближайшее время", - сказал защитник, отвечая на вопрос о назначении экспертизы.

В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга избрал для Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого его доставили в следственное управление, где предъявили обвинение в убийстве. В суде он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. По его словам, его невеста Анастасия Ещенко начала слишком негативно реагировать на двух его несовершеннолетних детей от первого брака.