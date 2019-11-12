Трасса в Омской области, где загорелись два грузовика, открылась для движения

ТАСС, 12 ноября. Движение по трассе в Омской области, где после ДТП загорелись два грузовика, открыта для движения. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Участок трассы Омск-Тюмень в районе 57-го освобожден для проезда транспорта", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на 57-м км трассы Тюмень-Омск произошло столкновение двух грузовых автомобилей, один из которых был припаркован на обочине. В результате ДТП оба автомобиля загорелись.

"Продолжается проливка одного из автомобилей", - уточнили в МЧС

В аварии пострадали два человека. Оба госпитализированы. По данным МЧС, один грузовик перевозил бумагу, второй - товары народного потребления. Из-за ДТП трасса полностью перекрывалась.