Суд оставил под арестом экс-главу СК по Карачаево-Черкесии по делу Арашукова

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным арест бывшего врио главы СК РФ по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД республики Тимура Бетуганова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу представителей защиты - без удовлетворения", - сказала судья.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Булатову и Бетуганову до 18 декабря. Адвокаты обжаловали данное решение. "Моему подзащитному продлили срок содержания в СИЗО, мотивируя тем, что он может угрожать свидетелям или повлиять на них, однако свидетели по его уголовному делу находятся в СИЗО в связи с другим делом", - сказал адвокат Булатова Александр Самухов. По его словам, следствие просит продлить арест его подзащитному, но не проводит очную ставку с ключевым свидетелем обвинения Русланом Копсергеновым. "На его показаниях строится все обвинение, и следователь согласился провести очную ставку с ним, но она до сих пор не проведена", - сказал Самухов.

Защитник Бетуганова Адам Абубакаров заявил, что с его подзащитным фактически два месяца не проводятся следственные действия. "С 18 сентября с ним никаких действий не ведут, а между тем следствие мотивирует продление ареста в том числе сложностью расследования", - сказал он.

Булатов из СИЗО написал письмо в общественную правозащитную организацию "Комитет по правам человека", в котором высказал мнение, что уголовное дело в его отношении может быть политически мотивировано. "Незадолго до ареста меня вызывали в администрацию президента России в связи с возможным назначением на руководящую должность в КЧР. Считаю, мое уголовное преследование может быть связано с нежеланием неких людей того, чтобы это назначение состоялось", - сказано в письме, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Булатов и Бетуганов обвиняются по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"). После ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова правоохранители задержали Булатова и Бетуганова, а также сотрудника СК по республике Андрея Филиппова. По версии следствия, Булатов, Филиппов и Бетуганов, находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, помогали им избежать уголовной ответственности за тяжкие преступления.