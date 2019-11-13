Психиатрическую экспертизу историку Соколову назначат в течение полутора месяцев

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Следствие в течение полутора месяцев назначит психолого-психиатрическую экспертизу историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве невесты.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

Об этом журналистам сообщил адвокат Соколова Александр Почуев на брифинге в Москве.

"Экспертиза будет назначена в течение месяца-полутора", - сказал адвокат.

Он также отметил, что защита уже готовит вопросы специалистам, которые будут работать в рамках данного исследования. По словам адвоката, работа с версией об убийстве в состоянии аффекта будет зависеть именно от результатов экспертизы.