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Дело историка Олега Соколова

Психиатрическую экспертизу историку Соколову назначат в течение полутора месяцев

Адвокат Александр Почуев также добавил, что защита уже готовит вопросы специалистам, которые будут работать в рамках данного исследования
Адвокат Олега Соколова Александр Почуев Галина Полоскова/ТАСС
Описание
Адвокат Олега Соколова Александр Почуев
© Галина Полоскова/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Следствие в течение полутора месяцев назначит психолого-психиатрическую экспертизу историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве невесты.

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Об этом журналистам сообщил адвокат Соколова Александр Почуев на брифинге в Москве.

"Экспертиза будет назначена в течение месяца-полутора", - сказал адвокат.

Он также отметил, что защита уже готовит вопросы специалистам, которые будут работать в рамках данного исследования. По словам адвоката, работа с версией об убийстве в состоянии аффекта будет зависеть именно от результатов экспертизы.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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