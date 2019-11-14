СК: Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье, перевозил людей легально

ЧИТА, 14 ноября. /ТАСС/. Водитель попавшего в ДТП в Агинском районе Забайкальского края микроавтобуса, в результате чего погибли семь человек, имеет документы на осуществление пассажирских перевозок. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь регионального управления СК РФ Егор Марков.

"По предварительным данным, водитель микроавтобуса Hyundai имеет документы на осуществление пассажирских перевозок и в момент ДТП перевозил пассажиров из Ясногорска в Читу", - сообщил Марков.

Он отметил, что по факту ДТП начата доследственная проверка. Проверку также начала региональная прокуратура.

"Инициирована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут оценку полноте принимаемых уполномоченными органами и организациями мер по ремонту и содержанию дорог", - сказал ТАСС старший помощник прокурора края Евгений Синельников.

14 ноября 2019 года около 07:00 (02:00 мск) в Агинском районе Забайкальского края в результате столкновения трех автомобилей, в том числе микроавтобуса, погибли семь человек. "Микроавтобус столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине. После этого микроавтобус вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ, едущим навстречу. В результате ДТП погибло семь человек, двое получили травмы различной тяжести", - уточнили в управлении СК по Забайкальскому краю.