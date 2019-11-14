СК предостерег СМИ от публикаций недостоверных данных о стрельбе в благовещенском колледже

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России предостерег средства массовой информации от публикаций недостоверной информации о стрельбе в колледже в Благовещенске.

"Следственный комитет предостерегает журналистов от распространения недостоверных сведений, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства, в том числе потерпевшим, и способствовать формированию у граждан неверного представления о произошедших событиях", - говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

В связи с распространением в ряде изданий новых подробностей, касающихся обстоятельств преступления, совершенного в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, СК напомнил, что "достоверная информация о ходе расследования может исходить исключительно от следственных органов, в производстве которых находится уголовное дело".

"Следственный комитет намерен оперативно информировать общественность о ходе расследования этого преступления, но исключительно в рамках действующего законодательства и в объеме, не противоречащем интересам следствия", - подчеркнула представитель СК.