Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в колледже в Благовещенске

СК опубликовал видео из колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба

На записи видно, как эксперты фиксируют и собирают материалы с места происшествия
' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места стрельбы в колледже в Благовещенске, которую там ранее устроил 19-летний студент.

На эту тему
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

Видео появилось в официальном YouTube-аккаунте ведомства.

На записи видно, как эксперты работают в аудитории, где произошел инцидент, в частности, собирают и фиксируют необходимые для расследования перступления материалы.

В результате стрельбы один из учащихся погиб, еще трое госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений"). Проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа, назначены необходимые экспертизы.

Теги
РоссияСтрельба в колледже в Благовещенске
Реклама на ТАСС
Стрельба в колледже в Благовещенске
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС