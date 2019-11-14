СК опубликовал видео из колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба

Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места стрельбы в колледже в Благовещенске, которую там ранее устроил 19-летний студент.

Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

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Видео появилось в официальном YouTube-аккаунте ведомства.

На записи видно, как эксперты работают в аудитории, где произошел инцидент, в частности, собирают и фиксируют необходимые для расследования перступления материалы.

В результате стрельбы один из учащихся погиб, еще трое госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений"). Проводятся допросы учащихся и сотрудников колледжа, назначены необходимые экспертизы.