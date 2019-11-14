Искусственные елки и цветы горят на складе на Комсомольской площади в Москве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Искусственные ели и цветы хранились на складе, который загорелся в четверг на Комсомольской площади в Москве, сообщили ТАСС в ГУ МЧС РФ по Москве.

"На горящем складе хранились искусственные ели и цветы, из-за этого создалось сильное задымление. ГУ МЧС РФ по Москве совместно с РЖД проводят оповещение о задымлении на вокзалах и в поездах", - сказал собеседник агентства.

В главке подчеркнули, что превышения ПДК вредных веществ нет.

Информация о пожаре на складе на Комсомольской площади поступила в 14:44 мск. Спустя ровно два часа он был локализован на площади 700 кв. м, была угроза перехода огня на соседние здания. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Его тушат более 220 человек и 73 единицы техники.