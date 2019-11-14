Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Искусственные елки и цветы горят на складе на Комсомольской площади в Москве

Пожар тушат более 220 человек и 73 единицы техники

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Искусственные ели и цветы хранились на складе, который загорелся в четверг на Комсомольской площади в Москве, сообщили ТАСС в ГУ МЧС РФ по Москве.

"На горящем складе хранились искусственные ели и цветы, из-за этого создалось сильное задымление. ГУ МЧС РФ по Москве совместно с РЖД проводят оповещение о задымлении на вокзалах и в поездах", - сказал собеседник агентства.

В главке подчеркнули, что превышения ПДК вредных веществ нет.

Информация о пожаре на складе на Комсомольской площади поступила в 14:44 мск. Спустя ровно два часа он был локализован на площади 700 кв. м, была угроза перехода огня на соседние здания. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Его тушат более 220 человек и 73 единицы техники.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дело историка Олега Соколова
Психиатрическую экспертизу историку Соколову назначат на следующей неделе
По словам его адвоката, исследование может занять до полутора месяцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС