Штат охранявшего колледж в Благовещенске ЧОП оказался в семь раз меньше необходимого

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Для обеспечения безопасности в Амурском колледже в Благовещенске, где студент устроил стрельбу, требовалось как минимум в семь раз больше сотрудников, чем официально зарегистрировано в штате охранявшего учреждение предприятия "Сириус-А". Об этом сообщил в пятницу ТАСС член Общественной палаты РФ, председатель Ассоциации "Координационный центр руководителей охранно-сыскных структур" Александр Козлов.

Согласно открытым данным Федеральной налоговой службы, число официально трудоустроенных сотрудников частного охранного предприятия (ЧОП) составляет четыре человека.

"По информации ФНС, они платят налоги за четверых сотрудников. Но для того, чтобы "Сириус-А" мог на законном основании содержать шесть суточных постов, которые они организуют, на один пост должно отводиться четыре человека, чтобы сутки через трое охранять объект, согласно законодательству. Соответственно, 24 человека должны осуществлять эту работу, и должны быть организованы два 12-часовых поста два дня через два. Для этого требуется еще четыре человека. Итого - минимум 28 аттестованных охранников должно было быть", - сказал Козлов.

14 ноября 19-летний студент пронес в здание охотничье оружие и устроил стрельбу. От огнестрельных ранений погиб его одногруппник, еще трое студентов госпитализированы. В ходе задержания нападавший покончил жизнь самоубийством.