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Минздрав Ставрополья выявил нарушения в больнице, где пять человек заразились ВИЧ

Среди заразившихся трое детей

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Ставрополья выявило нарушения в больнице Буденновска, в которой пять пациентов, в том числе трое детей, заразились ВИЧ, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

В некоторых СМИ сообщалось о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за врачебной ошибки и халатности медперсонала. Якобы больным ставили капельницы с катетерами, которые использовали много раз.

"Сотрудники Министерства здравоохранения Ставрополья провели проверки выполнения требований биологической безопасности при оказании медпомощи в медорганизациях, а также профессионального уровня медсестер, акушерок, внеочередную аттестацию среднего медицинского персонала краевого центра специализированных видов помощи № 1 города Буденновска. Был установлен ряд нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований. По факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица", - отметили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, все пострадавшие взяты на диспансерный учет в краевой Центр СПИД и получают необходимую антиретровирусную терапию.

"Важно, что у детей, благодаря своевременно начатому лечению, болезнь не проявляется, они нормально развиваются и живут полноценной жизнью", - отметил он, уточнив, что всего пострадали пять человек, из них трое детей.

"По делу о заражении пациентов ВИЧ в больнице Буденновска предварительное следствие завершено. Дело передано прокурору", - отметили в ведомстве.

Теги
РоссияСтавропольский край
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