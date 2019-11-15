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МЧС направит в Абхазию вертолет для тушения природных пожаров

Вертолет Ми-8 приступит к работе 16 ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. МЧС России направит в Абхазию вертолет Ми-8 для тушения природных пожаров в высокогорье. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.

"По поручению правительства РФ и в целях оказания содействия в тушении природных пожаров МЧС России направило в Абхазию вертолет Ми-8", - сказали в министерстве.

Вертолет приступит к работе в субботу, 16 ноября.

Первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале были обнаружены 10 ноября. В условиях высокогорья применение обычных средств пожаротушения затруднительно, в связи с чем глава МЧС Абхазии обратился за помощью к российским коллегам.

Теги
АбхазияРоссия
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