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Лесной пожар в Сочи не затронул территорию нацпарка

В администрации города уточнили, что пожар происходит в труднодоступной лесной местности горного массива

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Лесной пожар, который произошел в Сочи, не затронул территорию национального парка, сообщил ТАСС представитель нацпарка.

Площадь лесных пожаров в Краснодарском крае за сутки увеличилась почти в два раза - с 32,7 до 63,9 га. Ранее в местных соцсетях появились сведения, что возгорание происходит на территории национального парка в Сочи, информацию подтверждали в администрации региона.

"К счастью, у нас пожара нет", - сказал представитель нацпарка.

Как сообщили ТАСС в администрации Сочи, пожар происходит в труднодоступной лесной местности горного массива.

В краевом главке МЧС ТАСС уточнили, что общая площадь трех очагов возгорания в Сочи - 7 га, для тушения применяется авиация.

Ранее Минприроды РФ поручило усилить меры пожарной безопасности на Кубани и в Карачаево-Черкесии. Как отметили в министерстве, лесные пожары в этих регионах возникают в основном по вине жителей, что говорит о неудовлетворительной работе надзорных органов с местным населением.

Лесные пожары начались в Северском районе Краснодарского края 7 ноября, краевая прокуратура проводит проверку. Для тушения используются вертолеты, предварительной причиной возгорания лесной подстилки стали умышленные поджоги. В Туапсинском районе введен запрет на посещение лесов.

Теги
РоссияКраснодарский край
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