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Дело историка Олега Соколова

Историка Соколова перевели в СИЗО "Кресты"

Обвиняемый в убийстве историк находился в изоляторе временного содержания на период первичных следственных действий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов переведен из изолятора временного содержания в центре Петербурга в СИЗО "Кресты" в Колпинском районе города. Об этом сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев.

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"Верно, [доставлен] в "Кресты", - сказал защитник, отвечая на вопрос журналистов.

В понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Соколова и определил отбывать меру пресечения в "Крестах". Соколов находился в изоляторе временного содержания на период первичных следственных действий. В пятницу с ним проводили следственный эксперимент на месте преступления - на набережной реки Мойки. Для безопасности на историка был надет бронежилет и шлем, а, по словам его адвоката, силовики также перекрыли участок улицы.

Теги
РоссияДело историка Олега Соколова
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