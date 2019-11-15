Историка Соколова перевели в СИЗО "Кресты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов переведен из изолятора временного содержания в центре Петербурга в СИЗО "Кресты" в Колпинском районе города. Об этом сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

"Верно, [доставлен] в "Кресты", - сказал защитник, отвечая на вопрос журналистов.

В понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Соколова и определил отбывать меру пресечения в "Крестах". Соколов находился в изоляторе временного содержания на период первичных следственных действий. В пятницу с ним проводили следственный эксперимент на месте преступления - на набережной реки Мойки. Для безопасности на историка был надет бронежилет и шлем, а, по словам его адвоката, силовики также перекрыли участок улицы.