После взрыва на военных складах в Харьковской области возбудили дело о халатности

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Военная прокуратура Харьковского гарнизона возбудила дело по факту взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области, в результате которого погибли два человека. Об этом в пятницу сообщили в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).

"Военная прокуратура Харьковского гарнизона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по части 3 статье 425 Уголовного кодекса Украины ("Халатное отношение к военной службе")", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГПУ.

Досудебное расследование по делу проводится следователями территориального управления Госбюро расследований.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в результате взрывов погибли двое военных саперов, четверо военнослужащих пострадали. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести. По данным ведомства, военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, которые не подлежат транспортировке.