В Саратове починили теплотрассу, из-за прорыва которой дома 25 тыс. человек были без тепла

САРАТОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали повреждение на теплотрассе, в результате которого порядка 25 тысяч жителей Саратова остались в пятницу без тепла, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала "Т Плюс".

"Ремонтные работы на улице 2-я Садовая закончены", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что работы на теплотрассе на улице Орджоникидзе также стали причиной отключения отопления в домах более 18 тысяч жителей в Саратове. По данным компании, здесь работы продолжатся до утра.

Сейчас в Саратове ноль градусов, ночью ожидается похолодание до минус двух градусов. Население Саратова составляет около 840 тыс. человек.