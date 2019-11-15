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В Саратове починили теплотрассу, из-за прорыва которой дома 25 тыс. человек были без тепла

Ремонтные работы завершили на улице 2-я Садовая

САРАТОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали повреждение на теплотрассе, в результате которого порядка 25 тысяч жителей Саратова остались в пятницу без тепла, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала "Т Плюс".

"Ремонтные работы на улице 2-я Садовая закончены", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что работы на теплотрассе на улице Орджоникидзе также стали причиной отключения отопления в домах более 18 тысяч жителей в Саратове. По данным компании, здесь работы продолжатся до утра.

Сейчас в Саратове ноль градусов, ночью ожидается похолодание до минус двух градусов. Население Саратова составляет около 840 тыс. человек.

Теги
РоссияСаратовская область
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