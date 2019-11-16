В Якутии задержали четырех подозреваемых в перестрелке, в которой погиб человек

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали четырех подозреваемых в перестрелке в поселке Айхал Мирнинского района, в результате которой один человек погиб, и двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России по Якутии.

"Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны четверо подозреваемых, выстреливших в трех граждан в одном из ресторанов поселка Айхал. В настоящий момент задержанные доставлены в отделение полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

ЧП произошло в ночь на субботу. В результате перестрелки 32-летний мужчина погиб на месте, двух пострадавших доставили в больницу с различными травмами. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).